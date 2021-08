Madeira regista 27 novos casos e 15 recuperações de Covid

Veja também:

A Madeira sinalizou esta quarta-feira 27 novos casos de Covid-19, 15 recuperações e 64 situações suspeitas, indicou a Direção Regional de Saúde, apontando que o total de infeções ativas no arquipélago é de 239, com seis doentes hospitalizados. .

Entre os novos positivos, 19 são de transmissão local e oito foram importados (quatro de Lisboa e Vale do Tejo, dois da Suíça, um do Reino Unido e um do Brasil), sendo que a região passa a contabilizar 10.360 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia.

A Madeira regista também um total de 75 óbitos associados à doença.

Os dados da autoridade regional diferem dos apresentados esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, que atribui ao arquipélago 51 novos casos, num total de 10.734 confirmados desde março de 2020 e 72 mortos.

Dos 239 casos ativos, 92 são importados e 147 de transmissão local, sendo que seis pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, e 66 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

A Direção Regional de Saúde informa que há 64 situações suspeitas que se encontram hoje em apreciação, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem do arquipélago.

A autoridade de saúde indica, também, que 538 pessoas estão em vigilância ativa nos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo e 45.276 viajantes estão monitorizados através da aplicação "MadeiraSafe".

A pandemia de Covid-19 fez pelo menos 4.247.231 mortos em todo o mundo desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o balanço da AFP com base em dados oficiais.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.397 pessoas e foram registados 974.203 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.