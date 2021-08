Instituto do Sangue diz que reservas têm respondido às necessidades e são as habituais no verão

"Presentemente, a situação no que respeita às existências de componentes sanguíneos encontra-se com reservas de sangue e componentes sanguíneos características do período de verão", afirmou o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), em resposta à agência Lusa. .



O IPST referiu que "é habitual verificar-se alguma instabilidade nas reservas de sangue no período do verão", ao coincidir com os períodos de férias da maioria dos portugueses, e reforçou a necessidade da dádiva "regular e faseada ao longo do ano", lembrando que nos hospitais portugueses são necessárias cerca de 1.000 unidades de sangue e componentes sanguíneos todos os dias.

"Nunca é demais relembrar que os componentes sanguíneos têm um tempo limitado de armazenamento (35 a 42 dias para os concentrados eritrocitários, 5 a 7 dias para as plaquetas) e que os dadores de sangue, sendo homens, só podem realizar a sua dádiva de três em três meses e, sendo mulheres, de quatro em quatro meses", recorda o IPST.

Diz também que, no final da semana passada, os dias de reserva estratégica nacional, considerando as reservas existentes nos hospitais e no IPST, situavam-se entre os 19 e 52 dias para a reserva de concentrados eritrocitários dos hospitais e entre três e 29 dias para a reserva de concentrados eritrocitários do IPST.

Os grupos sanguíneos com reservas mais baixas são o "A negativo", o "0 negativo" e o "B negativo".

O IPST sublinha que as reservas têm mantido níveis de estabilidade "que permitem dar resposta às necessidades existentes", reconhece que a pandemia provocou uma desaceleração no número de dádivas de sangue colhidas, mas lembrando que esta tem sido acompanhada pela quebra do consumo. .