Gondomar. Menino cai de 1.º andar e fica gravemente ferido

Um menino de cerca dois anos e meio caiu de um primeiro andar em Rio Tinto, Gondomar. Foi levado a um hospital do Porto com ferimentos graves, disseram fontes do socorro e da polícia.

A criança caiu de uma altura de quatro metros na casa da avó.

As circunstâncias da queda estão ainda por determinar, segundo a polícia.

Já o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto indicou que o caso ocorreu às 9h15, tendo sido enviados para o local meios dos Bombeiros de Areosa-Rio Tinto e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

A gravidade dos ferimentos determinou a condução da criança ao Hospital de São João, no Porto.