Covid-19. Porque uns têm sintomas graves e outros leves?

A mudança no perfil de glicosilação na resposta imunológica após a infeção pelo SARS-CoV-2 "parece ser desencadeada por um fator inflamatório presente no plasma dos indivíduos".

O estudo, liderado pela investigadora Salomé Pinho, mostrou que as células T circulantes "trocam os seus glicanos [moléculas de açúcar] de forma específica após a infeção com o SARS-CoV-2" e que essa alteração é "mais pronunciada" em indivíduos assintomáticos do que sintomáticos.

Os resultados do estudo, financiado no âmbito da iniciativa "Research 4 Covid" da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), foram publicados na revista "The Journal of Immunology" e o artigo foi destacado como um "top reader" da edição de setembro.

Paralelamente, a equipa de investigação demonstrou que, em doentes assintomáticos, as células mononucleares do sangue exibem uma "expressão aumentada de uma proteína específica", capaz de reconhecer eficientemente o vírus e cujos níveis de expressão em monócitos [células inflamatórias que pertencem à primeira linha de defesa] foram correlacionados com "um melhor prognóstico do doente".

Também citados no documento, Inês Alves e Manuel Vicente, primeiros autores do estudo, dizem ser importante salientar que este mecanismo associado à infeção pelo SARS-CoV-2 "pode estar associado a outro tipo de infeções víricas respiratórias, o que abre novas oportunidades de investigação noutras doenças infecciosas".

O papel das células T na resolução ou exacerbação da covid-19, bem como o potencial para fornecer proteção a longo prazo contra a reinfeção pelo SARS-CoV-2, "ainda está por desvendar na sua totalidade", salienta o i3S.

A investigação contou a colaboração do Centro Hospitalar Universitário do Porto e do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.

