Variante Delta responsável por 100% das infecções no Norte. Variante Gamma aumenta em Lisboa

A variante Delta (B.1.617.2), originalmente detectada na Índia, apresenta uma prevalência de 100% no Norte do país e na região do Algarve, de acordo com o mais recente relatório sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2 em Portugal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa), divulgado esta terça-feira.

Já a região de Lisboa e Vale do Tejo, onde na semana anterior a mesma variante foi responsável por 99,11% dos casos de Covid-19, regista agora um aumento na circulação da variante Gamma (2,78%), inicialmente identificada no Brasil.

Na região Autónoma dos Açores, a variante Beta, anteriormente conhecida como estirpe da África do Sul, representa 5% das infeções identificadas na semana de 19 a 25 de julho.

“Entre outras variantes de interesse em circulação em Portugal, destacam-se as variantes B.1.621 (detectada inicialmente na Colômbia) e Eta (B.1.525) (detectada inicialmente na Nigéria)”, lê-se no mesmo documento.