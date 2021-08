Incêndios. 11 concelhos de Bragança, Guarda, Castelo Branco e Santarém em risco máximo

Onze concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco e Santarém apresentam hoje risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco muito elevado o IPMA colocou cerca de 70 municípios do interior e da região do Algarve e em risco elevado outros cerca de 40 concelhos dos distritos de Vila Real, Viseu, Coimbra, Viseu, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

O restante território apresenta um risco moderado e reduzido, consoante a região.

O período crítico de incêndios dura até final de setembro e, até lá, é proibido fazer queimadas extensivas ou queima de amontoados sem autorização, usar fogareiros ou grelhadores em todo o espaço rural, e fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. É proibido ainda lançar balões de mecha acesa ou foguetes ou fazer trabalhos na floresta que possam originar faíscas.

Para hoje, o IPMA prevê uma pequena descida da temperatura mínima, céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade no litoral Norte e Centro no final do dia e o vento vai estar mais intenso durante a tarde no litoral oeste e terras altas.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 12º (Bragança) e os 20º (Faro) e as máximas entre os 21º (Viana do Castelo, Aveiro e Porto) e os 33º (Castelo Branco, Évora e Beja).

O território português enfrenta um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), com exceção para os distritos de Viana do Castelo, Braga e a ilha de Porto Santo, na Madeira.