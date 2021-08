Homem morreu junto à praia do Guincho depois de praticar kitesurf

Um homem morreu esta terça-feira à tarde junto à praia do Guincho, em Cascais, no distrito de Lisboa, após cair inanimado enquanto caminhava em direção ao estacionamento, depois de ter praticado kitesurf, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a AMN, trata-se de um homem de 54 anos e de nacionalidade alemã.

“O óbito foi declarado no local, tendo o corpo sido transportado posteriormente pelos Bombeiros Voluntários de Alcabideche para o Instituto de Medicina Legal de Cascais”, adianta o organismo em comunicado.

As autoridades explicam que receberam o alerta cerca das 17h00, através dos nadadores-salvadores, que fizeram manobras de reanimação com recurso a um desfibrilhador externo automático (DEA) e oxigenoterapia, até à chegada dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, não tendo sido possível reverter a situação.

O Comando-local da Polícia Marítima de Cascais tomou conta da ocorrência.