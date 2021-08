Festas ilegais e falta de máscara motivam dezenas de multas

Atenção às regras na praia. A Polícia Marítima passou 71 multas a banhistas e empresas, desde maio, por não cumprirem as regras sanitárias impostas devido à pandemia.

De acordo o Jornal de Notícias, a falta de máscaras e a realização de eventos ilegais foram as situações que levaram a mais contraordenações. Já 22 pessoas foram multadas em 50 euros por não usar máscara no acesso e saída do areal e 23 promotores de eventos foram multados em dois mil euros.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, as contraordenações tiveram maior expressão nas zonas Centro e Sul do país, entre Lisboa e Algarve.

Os banhistas que não usem máscara nos acessos à praia, restaurante ou balneário podem ser multados entre 50 a 100 euros.

No areal, as toalhas devem estar distantes 1,5 metros, os grupos a três metros e é proibida a prática desportiva quando a paria está lotada.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.378 pessoas e foram registados 972.127 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.