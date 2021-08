Covid-19. USF sobrecarregadas com pedidos de esclarecimento sobre vacinação dos 12 aos 15 anos

Veja também:

Está a aumentar o número de pedidos de informação às Unidades de Saúde Familiar (USF) por parte dos pais de crianças entre os 12 e os 15 anos sobre quais os procedimentos a tomar para a vacinação contra a Covid-19.

O cenário é admitido à Renascença pelo presidente da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar.

Diogo Urjais reconhece que, depois das posições contraditórias da Direção-Geral da Saúde e do Presidente da República, e dos respetivos acertos nas mensagens, as dúvidas e a ansiedade sobre o processo de vacinação de crianças e adolescentes continuam a preocupar os pais.

“Tal como em muitas coisas, os cuidados de saúde primários são sempre a linha da frente e a linha final para todas as dúvidas e esclarecimentos das famílias e, neste caso particular, dos pais, dada a não clarificação total da questão da norma que não define totalmente e, por isso, as pessoas estão com dúvidas sobre como irão proceder”, admite o médico.

Diogo Urjais considera, por isso, ser urgente um esclarecimento definitivo sobre o tema, por parte da Direção-Geral da Saúde e confirma os anseios dos pais de filhos entre os 12 e os 15 anos de idade.