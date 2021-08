Covid-19. Madeira já administrou mais de 305 mil vacinas

Veja também:

A Madeira já administrou 305.773 vacinas contra a Covid-19 desde dezembro de 2020, informou esta terça-feira a Direção Regional de Saúde, indicando que 176.403 correspondem à primeira dose e 141.848 à segunda.

“Isto significa que 56% da população residente tem já a vacinação completa e 69% vacinação iniciada”, refere a autoridade de saúde em comunicado, esclarecendo que as pessoas inoculadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra o SARS-CoV-2, de acordo com a alocação das vacinas à região.

A Direção Regional de Saúde indica que, no decurso desta semana, será dada continuidade ao processo em todo o território insular, com destaque para duas iniciativas ‘open day’ dedicada à vacinação dos jovens com idades entre os 12 e os 17 anos no Centro de Vacinação do Funchal, na quarta e na sexta-feira.

O Plano Regional de Vacinação estabeleceu três fases, a começar pelos grupos prioritários, ao que se seguiram as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto da população.

A estimativa apontava para 50 mil pessoas vacinadas na primeira fase, outras 50 mil na segunda fase, e, por fim, 100 mil pessoas.

De acordo com os dados mais recentes da Direção Regional de Saúde, o arquipélago da Madeira, com cerca de 250 mil habitantes, regista 227 casos ativos de Covid-19, num total de 10.333 confirmados desde o início da pandemia, com seis doentes internados e 75 óbitos associados à doença.