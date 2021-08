Covid-19. Jovens com 16 e 17 anos já podem agendar a vacinação

Veja também:

Os jovens com 16 e 17 anos já podem agendar a sua vacina Covid. O autoagendamento pode ser feito na página habitual da Direção-Geral da Saúde.

Até agora esta modalidade estava reservada para os maiores de 18 anos.

Na última reunião do Infarmed o coordenador da task-force tinha adiantado que os jovens desta faixa etária começariam a ser vacinados no fim de semana de 14 de agosto.

O vice-almirante Gouveia e Melo adiantou ainda, na ocasião, que Portugal deverá receber mais um milhão de vacinas nas próximas semanas e que o país vai "perder vacinas da AstraZeneca, porque já não fazem sentido no nosso plano".

Ainda sobre vacinação Covid, o jornal "Público" adianta que a modalidade “casa aberta” deverá passar a estar acessível a partir desta terça-feira às pessoas com idade igual ou superior a 30 anos e já com outras vacinas além da da Janssen em centros de vacinação que tenham outras marcas disponíveis.

No relatório da Direção-Geral da Saúde de segunda-feira, as autoridades registaram mais nove mortos e 1.190 infetados com Covid-19. Desde o início da pandemia, Portugal já registou 972.127 casos de Covid, dos quais 17.378 morreram e 904.962 conseguiram recuperar.