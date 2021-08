Covid-19. 57% da população já completou a vacinação

Veja também:

Os centros de vacinação da região Norte foram os que administraram mais doses da vacina contra a Covid-19 na última semana.

De acordo com o relatório semanal de vacinação, divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS), com dados até domingo, foram administradas mais 200.697 doses, elevando o total regional de doses distribuídas para 4.218.924.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, que continua a liderar em número absoluto de vacinas administradas (4.294.749) foram distribuídas, na última semana, 196.152 vacinas.

O relatório da DGS desta terça-feira, indica, ainda que 5.851.054 de residentes em Portugal já completaram o esquema vacinal, o que corresponde a 57% da população.

Com pelo menos uma dose tomada, contam-se 7.059.701 residentes em território nacional (69%).

Por regiões, Alentejo e Centro continuam a ser as mais avançadas no processo de vacinação, tendo respetivamente 61% e 60% da população com plano completo.

Quanto à vacinação por grupos etários, 96% da população entre os 65 e os 79 anos e a partir dos 80 já tem vacinação completa.

Seguem-se as faixas dos 50 aos 64 anos (86%) e dos 25 aos 49 anos (50%).

No caso dos jovens entre os 18 e os 24 anos, 20% já tomaram uma dose e 12% já estão completamente imunizados.

Em Portugal, a campanha de vacinação contra a Covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro de 2020, sendo administradas atualmente as vacinas de dose única (Janssen) e de dose dupla (Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca).