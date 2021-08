Algés. Homem de 58 anos encontrado morto na praia do Dafundo

Um homem, de 58 anos, foi encontrado morto esta terça-feira à tarde na praia do Dafundo, em Algés, no concelho de Oeiras, no distrito de Lisboa, tendo já sido retirado do local, informou à agência Lusa a Polícia Marítima.

De acordo com o Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lisboa, Diogo Vieira Branco, ainda não são conhecidas as causas do óbito.

“Aparentemente, estaria em atividade balnear, estava de fato de banho, mas não tenho mais informações sobre o que terá acontecido”, adiantou, lembrando que a praia onde o corpo foi encontrado não é vigiada.

Diogo Vieira Branco indicou que o corpo do homem foi transportado para morgue do cemitério da Guia, em Cascais (Lisboa), após as várias diligências.