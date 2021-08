Vacinação de crianças. Os pais pedem, o médico decide

Veja também:

Marcelo Rebelo de Sousa diz que quem manda são os pais. A Direção-Geral de Saúde exige indicação médica. O Presidente conclui que estão em sintonia. Foi assim o vai-e-vem sobre vacinação de crianças saudáveis entre os 12 e os 15 anos, com declarações do chefe de Estado no Brasil e esclarecimentos da DGS em Portugal.

Afinal, qual é a decisão sobre a vacinação de crianças entre os 12 e os 15 anos?

Por enquanto, não é recomendada a vacinação universal nessa faixa etária. Foi o que disse a diretora-geral da Saúde numa conferência de imprensa na sexta-feira, em que divulgou o parecer depois de ouvir a comissão técnica de vacinação.

Graça Freitas salientou, contudo, que é recomendada a vacinação prioritária contra a Covid-19 dos adolescentes com 12-15 anos com comorbilidades associadas a maior risco de doença grave.

As dúvidas, portanto, são só sobre a vacinação de crianças saudáveis. O que diz a DGS?

A DGS disse, logo na sexta-feira, que as crianças podem ser vacinadas se os pais quiserem e tiverem um parecer médico nesse sentido.

O que disse Marcelo Rebelo de Sousa?

Salientou que as autoridades de saúde não proibiram a vacinação dessas crianças e que esse é um espaço aberto à livre escolha dos pais. E defendeu mesmo essa vacinação ao dizer que “as crianças vacinadas beneficiam de uma prevenção que lhes é positiva” e que “pode fazer a diferença", nomeadamente para a frequência de escolas. “E isso é importante na vida das famílias", assinalou o Presidente.

E o que esclareceu a DGS?

A DGS reafirmou a necessidade de uma indicação médica. “Deve ser dada a possibilidade de acesso à vacinação a qualquer adolescente com 12-15 anos, por indicação médica, de acordo com a calendarização da campanha de vacinação, isto é, respeitando as faixas etárias em vacinação em cada momento”, esclarece a Direção-Geral da Saúde, numa resposta enviada à Renascença.