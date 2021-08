Vacinação de crianças. Ex-ministro da Saúde defende “aplicação nacional e universal” das recomendações da DGS

Adalberto Campos Fernandes defende uma “aplicação nacional, universal e geral” das recomendações da Direção-Geral da Saúde.

Em causa estão as posições contraditórias da DGS e do Presidente da República, relativamente à vacinação de crianças saudáveis com idades entre os 12 e os 15 anos.

Para o ex-ministro da Saúde, “é preciso haver um entendimento e um consenso, porque esta é uma questão muito sensível, que envolve crianças e a confiança dos pais e, portanto, não pode existir a menor sombra de dúvida sobre aquilo que cada uma das partes diz”.

“Das duas uma: ou a DGS emitiu uma recomendação em consciência e em rigor com base científica ou falta um parágrafo nessa recomendação, que é aquele que o Presidente da República referiu”, adiantou o ex-ministro, em entrevista à Renascença.

Também Bernardo Gomes, médico de Saúde Pública que integra o chamado grupo das linhas vermelhas no combate à pandemia, defende que a “confusão” gerada pela o vai-e-vem entre Marcelo Rebelo de Sousa e Graça Freitas deveria ter sido evitada.