Obras na Calçada da Ajuda deixam casas com porta a um metro de altura do passeio

As obras são das maiores que se fizeram em Lisboa nos últimos anos. Trata-se da conclusão ou, pelo menos, do remate do Palácio Nacional da Ajuda que ficou inacabado há mais de dois séculos. Mas, um vídeo a circular nas redes sociais mostra que as portas de algumas casas ficaram a um metro ou mais de altura, em relação à rua, e sem degraus.

À Renascença, o presidente da Junta de Freguesia da Ajuda explica que a obra não está terminada.

“Aquela é uma fase, continuará a avançar a intervenção nas casas, criando um acesso ao nível do pavimento, não implicará ter que refazer as casas todas, implicará fazer um acesso só. Não era uma situação urgente, porque as casas não estão em uso, são casas de serviço da GNR que não estão em uso. Essas são informações que nós recolhemos tanto da obra como da GNR”, afirma Jorge Marques.