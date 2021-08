Covid-19: Madeira regista 22 novos casos e totaliza 233 infeções ativas

Veja também:

As autoridades de saúde da Madeira diagnosticaram 22 novos casos de infeção por Covid-19 e mais 22 recuperados nas últimas 24 horas, existindo 233 situações ativas, informou o Governo Regional, esta segunda-feira.

A Direção Regional da Saúde (DRS) indica que o arquipélago "passa a contabilizar 10.301 casos confirmados da Covid-19" desde o início da pandemia e soma um total de 9.993 pessoas curadas.

Entre os novos positivos estão oito casos importados, seis da região de Lisboa e Vale do Tejo e dois de Espanha.

Os restantes 14 novos casos são de transmissão local, "na sua maioria já associados a contactos de casos positivos", acrescenta a autoridade de saúde.

Segundo a DRS, há agora 233 casos ativos de Covid-19 na região, dos quais 88 são importados e 145 são de transmissão local. O arquipélago contabiliza, até à data, 75 óbitos associados à Covid-19.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção Geral da Saúde (DGS).

Os dados difundidos pela DGS atribuem mais 26 casos à Madeira, esta segunda-feira, passando a contabilizar 10.660 casos de Covid-19 e 72 mortes desde o início da pandemia.

A DGS reporta também mais um óbito nas últimas 24 horas, ao contrário da autoridade regional, que não contabilizou nenhuma morte associada à Covid-19, esta segunda-feira.

Ainda de acordo com a DRS, seis pessoas estão hospitalizadas em unidades polivalentes dedicadas à Covid-19, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, sem registo de doentes nos cuidados intensivos.

Relativamente ao isolamento dos restantes casos positivos, 61 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio, segundo a autoridade de saúde regional.

"No total, há 24 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas", lê-se na nota.

Em situação de vigilância ativa de contactos de casos positivos encontram-se 559 pessoas, além de 43.114 viajantes com recurso à aplicação "MadeiraSafe".

A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 4.227.765 mortos em todo o mundo, entre mais de 198,2 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.378 pessoas e foram registados 972.127 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.