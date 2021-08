Covid-19. Internados voltam a aumentar, R(t) e incidência voltam a descer

O índice de transmissibilidade, o R(t), desceu novamente e está agora fixado nos 0.94 no país, depois de baixar para 0,98 no dia 31 de julho. A taxa de incidência também desceu, de 419,2 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias para 394,6 casos.

Portugal registou esta segunda-feira mais nove mortes pela Covid-19 e mais 1.190 casos, segundo os dados do mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). No total, morreram 17.378 pessoas por Covid-19 desde o início da pandemia e foram registados 972.127 casos.

Os internamentos, por outro lado, aumentam consideravelmente. Estão internadas 968 pessoas devido à doença - mais 45 em relação ao dia anterior. Dessas, 203 estão em unidades de cuidados intensivos, mais três do que no domingo.

Depois da reunião do Conselho de Ministros, o prim(...)

Dos 1.190 novos casos, 444 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Na região Norte, foram registados 420 novos casos, na região Centro 83 casos, na região do Alentejo 27 casos e na região do Algarve 140 casos.