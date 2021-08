Covid-19. Dia da Defesa Nacional registou três casos de infeção entre 42 mil jovens

Veja também:

Cerca de 42 mil jovens participaram entre setembro de 2020 e julho deste ano nas atividades do Dia da Defesa Nacional, registando-se apenas três casos positivos à Covid-19 que não geraram surtos, segundo dados do Governo.

"Desde o reinício do Dia da Defesa Nacional (em tempo de pandemia), a 2 de setembro de 2020, até à data de 22 de julho de 2021, cumpriram o seu dever militar 47.260 jovens. Destes, apenas foram reportados, pelas entidades competentes, três casos que testaram positivo à Covid-19 em diferentes centros, dos quais nunca resultou nenhum surto associado à presença dos jovens no DDN", assegura o ministério da Defesa.

Estes dados constam numa resposta do ministério, datada de 30 de julho e disponível no site do parlamento, a uma pergunta dos deputados do Bloco de Esquerda sobre as medidas de proteção adotadas na presente fase da pandemia de Covid-19. No documento, o BE defende que se justificaria o prolongamento da suspensão do DDN tendo em conta que "implica a concentração de um elevado número de jovens, muitos deles ainda não inoculados contra a Covid-19".

Numa pergunta enviada no final de julho, o grupo parlamentar do PCP referiu no mesmo sentido que tem recebido "mensagens de preocupação relativamente às condições de segurança sanitária dos jovens chamados a participar no Dia da Defesa Nacional" e questionou quais as medidas especiais estão a ser tomadas para garantir as melhores condições de segurança.