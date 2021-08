Mais internamentos, em dia com 8 mortes e 2.306 casos de Covid-19

Nos hospitais estão internadas mais 28 pessoas , num total de 923 doentes infetados com Covid-19.

A taxa de incidência é agora de 419,2 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes a nível nacional e de 439,3 no continente.

Em relação à matriz de risco , o índice de transmissibilidade (Rt) é de 0,98 a nível nacional e no continente.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 17.369 mortes e mais de 970 mil casos de Covid-19.

Numa análise por regiões, o Norte é este domingo a que tem mais casos. Regista 874 infeções, 37,9% do total diário, e duas mortes.

Lisboa e Vale do Tejo tem 770 novos casos (33,39%) e cinco mortes, seguida do Algarve com uma morte e 241 novas infeções (10,45%).

A região Centro tem 227 novos casos (9,8%), o Alentejo 129 (5,6%), os Açores 48 (2%) e a Madeira 17 (0,7%).

Este domingo, começa o levantamento gradual das restrições em função da vacinação contra a covid-19, com regras aplicáveis em todo o território continental, inclusive o limite de horário de encerramento até às 02h00 para restauração e eventos culturais e desportivos.