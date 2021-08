Madeira regista mais um morto por Covid-19

Veja também:

A Madeira registou este domingo 28 novos casos de Covid-19 e mais uma morte associada à doença nas últimas 24 horas, reportando situações ativas, anunciaram as autoridades de saúde do arquipélago.

A nota divulgada pelo gabinete do secretário da Saúde do arquipélago salienta que a última vítima mortal do novo coronavirus é um homem com 88 anos, com comorbilidade associadas, que morreu no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, elevando para 75 o total de óbitos associados à doença na Madeira.

Este domingo, "há a reportar 28 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 10.279 casos confirmados de covid-19", lê-se no boletim epidemiológico difundido pela Direção Regional de Saúde (DRS).

A DRS complementa que destes novos infetados, 16 são casos importados do Reino Unido (09), da Região de Lisboa e Vale do Tejo (05) e da França (02), sendo os restantes 12 de transmissão local.

No mesmo documento, é referido que a região tem hoje notificadas 233 situações ativas, das quais 96 são importados e 137 de transmissão local.

Estas pessoas infetadas com Covid-19 estão a cumprir isolamento, encontrando-se seis internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, ocupando apenas as unidades polivalentes, estando os Cuidados Intensivos sem pacientes.

Outras 73 estão confinadas numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio, adianta a DRS.

As autoridades regionais de saúde também estão a avaliar 106 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM.

Em vigilância ativa de contactos de casos positivos estão a ser acompanhadas 511 pessoas, além de 42.168 viajantes através da aplicação para "smartphone" MadeiraSafe.

A DRS salienta que a Madeira reporta este domingo mais 36 doentes recuperados, totalizando 9.971 as pessoas curadas depois de terem sido infetadas com o novo coronavirus.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O boletim da DGS atribui este domingo à Região Autónoma da Madeira (RAM) 17 casos, apontando que o arquipélago soma 10.634 infeções e 71 mortes devido à Covid-19 desde março de 2020.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4.220.816 mortos em todo o mundo, entre mais de 197,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse, divulgado no domingo.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.369 pessoas e foram registados 970.937 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

O Governo da Madeira também anunciou que a região recebeu mais um lote de 40.950 vacinas da farmacêutica Pfizer, que ficam armazenadas na farmácia do Serviço Regional de Saúde (Sesaram), "que permite dar continuidade à campanha de vacinação regional contra a Covid-19".

O contador ao minuto da vacinação na Madeira indicava que pelas 19h20 tinham sido administradas quase 306 mil vacinas contra a Covid-19 desde 31 de dezembro de 2020.