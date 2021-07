Emigrantes "são importantes para o turismo em Portugal"

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, considerou hoje que os emigrantes, que nesta época do ano chegam em maior número ao território nacional, "são importantes para o turismo em Portugal".

"A presença dos emigrantes é importante nesta época do ano e é importante durante todo o ano, porque se nós olharmos para os principais mercados emissores de turistas, não será coincidência serem exatamente os países onde temos grandes comunidades de emigrantes", disse hoje a governante.

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas falava à agência Lusa em Vilar Formoso, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, à margem da sua participação na campanha de sensibilização rodoviária "Sécur"été 2021 - Verão em Portugal", promovida até domingo pela associação de jovens lusodescendentes Cap Magellan, destinada aos emigrantes que se deslocam de carro a Portugal durante as férias de verão.

Berta Nunes disse ter "a certeza" que as comunidades portuguesas "também são importantes para divulgar Portugal e para trazer turistas" ao país.

"E, por isso, é muito importante que venham no verão. Mas nós sabemos que cada vez mais os emigrantes não veem só no verão, até porque a mobilidade agora é muito mais fácil, as pessoas tomam um avião e estão rapidamente aqui [em Portugal]", acrescentou.

Segundo a secretária de Estado, muitos dos emigrantes "já não vêm de carro, já não passam nas fronteiras terrestres" e "há muitos emigrantes que vêm aqui [Portugal] duas, três vezes por ano, ou mais".

"[Os emigrantes] veem, trazem os seus amigos. E eu tenho muitos exemplos desses. E divulgam Portugal. E, por isso, eles são muito importantes para o turismo em Portugal", rematou Berta Nunes.

Os emigrantes que hoje entram em Portugal pela fronteira de Vilar Formoso, no distrito da Guarda, estão a ser recebidos com conselhos sobre os cuidados que devem ter para evitar incêndios, acidentes rodoviários e contágios pela doença covid-19, no âmbito da campanha de sensibilização rodoviária "Sécur"été 2021 - Verão em Portugal", promovida pela associação de jovens lusodescendentes Cap Magellan.

A iniciativa realizada na principal fronteira terrestre de Portugal contou, hoje de manhã, com a participação da secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, e da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, entre outros responsáveis.