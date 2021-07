Discotecas reabrem no domingo com regras da restauração

Afinal, as discotecas vão poder reabrir já este domingo e funcionar até às 02h00. A informação foi avançada este sábado pela Associação de Discotecas Nacional (ADN) que, após esclarecimentos do Governo, adiantou que os espaços com código de Classificação das Atividades Económicas (CAE) de bar poderão reabrir já domingo e funcionar até às 02h00, sujeitos às regras da restauração.

Por isso mesmo, e como adianta à Renascença Ricardo Tavares, empresário associado à Associação de Discotecas Nacional e à Associação Portuguesa de Bares e Discotecas, "não vai ser possível dançar". "Dançar, presumimos, só a partir de Outubro, pese embora que, com a task force a vacinar a este ritmo, acreditamos que se possam antecipar essas datas", defendeu.

Confuso/a quanto ao que se vai passar nas discotecas? Ricardo Tavares explica: "Tal como nos restaurantes, as pessoas vão poder estar sentadas, à volta de uma mesa, vão poder ouvir uma música...Não é a discoteca como a conhecíamos antes da pandemia mas, nesta fase, é o melhor que vamos conseguir e vamos lutar para que seja o princípio do fim desta pandemia".

À Lusa, o gabinete do ministro da Economia não confirma, categoricamente, que as discotecas podem reabrir com as regras da restauração, mas com o CAE de bar é possível que o façam. A agência contactou o presidente da ADN, José Gouveira, que não aconselha os empresários a reabrirem os espaços de diversão noturna, "ainda que seja um bocadinho contraditório em relação àquilo que se possa pensar". Porquê? O empresário explica que o período de verão, independentemente de com ou sem pandemia, não é o melhor momento para as discotecas fechadas no interior.

Outra questão é o limite de horário até às 02:00 que "não apresenta grande rentabilidade", pelo que "é preferível, neste momento, absorver os apoios que o Estado poderá dar e em outubro, talvez até em setembro - tentar lutar para que seja um pouco mais cedo -, reabrir com toda a pompa e circunstância com os horários ligeiramente mais alargados e, se calhar, quem sabe, já com uma pista de dança permitida, com a eventual obrigatoriedade do uso de máscara", expôs o representante das discotecas.

O levantamento gradual das restrições em função da vacinação contra a covid-19 arranca no domingo, 01 de agosto, com regras aplicáveis em todo o território continental, inclusive o limite de horário de encerramento até às 02:00 para a restauração, com a exigência de certificado digital de vacinação ou teste negativo à covid-19 para restaurantes no interior às sextas-feiras a partir das 19:00 e aos sábados, domingos e feriados durante todo o horário de funcionamento.



Nestas medidas de alívio está também a reabertura de bares e outros estabelecimentos de bebidas "sujeitos às regras da restauração". Nesta fase, os restaurantes podem funcionar com o máximo de seis pessoas por mesa no interior e 10 pessoas em esplanadas.

Os bares que recusem funcionar com as regras da restauração e as discotecas permanecem encerrados até outubro.