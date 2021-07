Covid-19. Mais 17 mortes em dia com mais 2 590 casos

Portugal registou este sábado mais 17 mortes pela Covid-19 e mais 2 590 casos, segundo os dados do mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). No total, morreram 17 361 pessoas por Covid-19 desde o início da pandemia e foram registados x casos.

Recuperaram da Covid-19 mais 4 128 pessoas, elevando o total para 902 014 recuperados.

Em relação aos casos ativos, o número desceu também para 49 256, menos 1 555 em relação ao dia anterior. O número de casos ativos resulta da subtração dos recuperados e dos óbitos ao total de casos.

Dos 2.590 novos casos, 923 foram registados na região Norte. Em Lisboa e Vale do Tejo, foram registados 959 novos casos, na região Centro 255 casos, na região do Alentejo 61 casos e na região do Algarve 313 casos.

Lisboa e Vale do Tejo lidera no que diz respeito a mortos, com dez mortes, seguido da região do norte com quatro mortes, o Algarve com duas mortes e o Centro com uma morte. Nenhuma morte foi registada no Alentejo, bem como nas ilhas.