Vacinação completa diminui “3 a 6 vezes” o risco de morte

Quem tem o esquema de vacinação completa tem três a seis vezes menos probabilidade de morrer, caso contraia Covid-19.

Os dados constam de uma explicação enviada esta sexta-feira à Renascença pela DGS.

Questionada sobre os dados de mortos com esquema vacinal completo a DGS informa que “desde o início do processo de vacinação contra a Covid-19 foram hospitalizadas 107 pessoas com a vacinação completa, das quais 71 com diagnóstico principal de Covid-19 e 36 com diagnóstico secundário de Covid-19. A maioria dos hospitalizados com vacinação completa (74%) tinha mais de 80 anos.”

“Em pessoas com vacinação completa, entre 11 de janeiro e 10 de julho, há a registar 47 óbitos em pessoas com idade superior a 80 anos, 8 com idades entre os 65 e 79 anos e 2 na dos 50 aos 64 anos”, lê-se ainda.

Os dados disponíveis permitem à DGS concluir que “pessoas com esquema vacinal completo apresentaram um risco de morte cerca de três a seis vezes inferior aos casos não vacinados.”

As vantagens da vacinação aplicam-se também à hospitalização. “O risco de hospitalização aumenta com a idade, como seria de esperar, mas pessoas com esquema vacinal completo têm um risco de hospitalização aproximadamente 3 a 9 vezes inferior a pessoas não vacinadas”.

“Estes resultados demonstram uma elevada efetividade da vacinação contra a Covid-19 na proteção de doença grave causada pelo vírus SARS-CoV-2”, conclui o documento enviado à Renascença.