Paradela e Granjinha. O alcatrão chegou no dia em que soube que é a freguesia mais pequena do país

O cheiro a alcatrão inunda a aldeia de Paradela que, há mais de 40 anos, não via obra idêntica na estrada. A gravilha tornava o piso sinuoso até se alcançar a povoação.

“Este serviço é feito pela câmara, sabe Deus com a corda na garganta, estamos agora a investir e não é por causa das eleições, porque não é com estes votos que ganham as eleições, há 46 anos que não leva alcatrão”, observa António Ribeiro, 70 anos, tesoureiro da União das Freguesias de Paradela e Granjinha, para quem os Censos não foram uma surpresa.