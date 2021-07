Covid-19. Vacinação dos 12 aos 15 anos só com recomendação médica, diz DGS

Para a diretora, a vacinação "é uma arma potentíssima para proteger as crianças", mesmo vacinando apenas as pessoas próximas dos mais jovens.

O despacho da comissão técnica, afirmou ainda Graça Freitas, "reitera a importância de vacinar as pessoas de 16 ou mais anos de idade".

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou que a Comissão Técnica de Vacinação para a Covid-19 autorizou a vacinação "prioritária" dos jovens entre os 12 e os 15 anos com comorbilidades associadas a maior risco de doença grave contra a Covid-19.

A diretora-geral da Saúde mencionou também que a EMA emitiu um alerta, depois de terem sido detetados problemas em jovens vacinados nessa faixa etária com as vacinas da Pfizer e da Moderna; mas, como na União Europeia não estão a ser vacinados adolescentes, não se sabe ainda de complicações na inoculação de jovens e crianças.

Sobre este ponto, Graça Freitas disse que os especialistas estão a avaliar esta redução do prazo entre duas doses nos mais jovens.

Pouco mais de uma hora antes da decisão, o vice-almirante Gouveia e Melo, que coordena o processo de vacinação, afirmou que autorizar a vacinação dos jovens nessa faixa etária obrigaria a uma redução do prazo entre doses , de modo a que os jovens possam entrar no ano letivo em setembro completamente vacinados.

Depois da reunião do Conselho de Ministros, o prim(...)

António Costa anunciou o plano do Governo de levantar todas as medidas de restrição até outubro, com a última fase a depender da vacinação completa para 85% da população.



Neste plano do Governo, está prevista a utilização obrigatória do certificado digital da Covid-19 para entrar em estabelecimentos de restauração, hotelaria, ginásios, spas, entre outros.

Como os jovens não podem usar o certificado, a diretora-geral de Saúde informou que os jovens não vacinados têm de apresentar um teste negativo na entrada desses estabelecimentos.

[Notícia atualizada às 18h01]