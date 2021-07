🔴 Em direto. DGS anuncia decisão sobre vacinação dos 12 aos 15 anos

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) vai anunciar esta sexta-feira as conclusões do parecer técnico da Comissão Técnica de Vacinação para a Covid-19 sobre a vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos.

O primeiro-ministro tem pressionado a DGS em autorizar a vacinação e, na quinta-feira, voltou a tentar forçar a mão à direção.

António Costa anunciou o plano do Governo de levantar todas as medidas de restrição até outubro, com a última fase a depender da vacinação completa para 85% da população.

A SIC começou por anunciar ao início desta tarde que a entidade tinha autorizado a vacinação, mas rapidamente corrigiu a notícia e disse que recebeu informações falsas de um membro do Governo.

Pouco mais de uma hora antes da decisão, o vice-almirante Gouveia e Melo, que coordena o processo de vacinação, afirmou que autorizar a vacinação dos jovens nessa faixa etária obrigaria a uma redução do prazo entre doses, de modo a que os jovens possam entrar no ano letivo em setembro completamente vacinados.