Covid-19. Vacinação de jovens antes do ano letivo só com redução do prazo entre doses

O coordenador da "task force" de vacinação contra a covid-19 afirmou hoje que o cumprimento do calendário para vacinar os jovens antes do início do ano letivo só é possível com a redução do intervalo entre doses.

"Para concretizar o plano que está desenhado para que os jovens começarem o ano letivo já com a segunda dose, preciso de encurtar o prazo entre doses", disse o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo aos jornalistas, reiterando que a medida pedida à Direção-Geral da Saúde (DGS) - e declarada pelo próprio na reunião de peritos na terça-feira no Infarmed - "faz todo o sentido" nesta fase do processo.

Em declarações à margem de uma ação de promoção da vacinação com jovens, no Parque das Nações, em Lisboa, o líder da equipa de logística da vacinação recordou que já foi reduzido anteriormente o prazo entre tomas das duas doses da vacina da AstraZeneca e defendeu uma decisão similar para a vacina da Pfizer, sobretudo perante a chegada de um milhão de vacinas dessa farmacêutica.