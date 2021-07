Covid-19. Mais 14 mortes em dia com descidas nos internamentos, casos ativos, incidência e R(t)

Portugal registou esta sexta-feira mais 14 mortes pela Covid-19 e mais 2.595 casos, segundo os dados do mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). No total, morreram 17.344 pessoas por Covid-19 desde o início da pandemia e foram registados 966.041 casos.

Dos 2.595 novos casos, 950 foram registados na região Norte. Em Lisboa e Vale do Tejo, foram registados 913 novos casos, na região Centro 289 casos, na região do Alentejo 130 casos e na região do Algarve 234 casos.

Todas as regiões do Continente registaram óbitos por Covid-19 esta sexta-feira. O Norte lidera, com cinco mortes, seguido da região de LVT com quatro mortes, o Alentejo e o Algarve com duas mortes cada região e o Centro com uma morte.