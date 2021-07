Já morreram 58 pessoas por afogamento em Portugal este ano

Nos primeiros sete meses do ano morreram 58 pessoas por afogamento em Portugal, 28 só nos últimos dois meses. Os dados são do Observatório do Afogamento da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores e foram revelados esta quinta-feira, pelo Jornal de Notícias.

Em comparação com outros anos, os números de janeiro a julho deste ano já ultrapassaram os registados em todo o ano de 2019, com 50 mortes, segundo dados do Observatório do Afogamento da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores.

A taxa de mortalidade por afogamento ainda não ultrapassou o ano de 2018, quando se registaram 62 mortes e o de 2020, que teve 79 mortes.

Em 2021, até agora, 21 pessoas morreram em rios, enquanto apenas nove morreram no mar - menos de metade da mortalidade nos rios.

As restantes mortes aconteceram em poços, piscinas privadas, barragens, tanques e em fossas.

Grande parte das mortes por afogamento registaram-se em Lisboa, seguindo-se Porto, Faro e Viana do Castelo.

A grande maioria dos acidentes dá-se durante o período da tarde.