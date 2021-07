Funcionários judiciais contestam serviços mínimos em greve marcada para agosto

Greve selvagem

29 jul, 2021 Campo de Concentração 16:03

Façam uma greve selvagem desrespeitando todas as convocatórias e se a polícia aparecer, deitem-se no chão tipo "corpo morto", sempre queremos ver se alguém deitado no chão faz algum serviço. E no resto contestem tudo em tribunal até chegarem a Haia, se necessário for.