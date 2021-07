Esperar por outubro? Associação defende retoma das discotecas já a partir de domingo

Veja também:

A Associação Nacional de Discotecas (AND) saúda a decisão do Governo de aplicar aos bares as mesmas regras em vigor para aceder à restauração.

Já após a conferência de imprensa, em que o primeiro-ministro, remeteu a reabertura destes espaços para outubro, quando se estima que mais de 85% da população esteja vacinada, o Governo retificou a informação avançada por António Costa e anunciou, afinal, os bares e estabelecimentos de bebidas também estão autorizados a abrir as portas já a partir do próximo domingo, 1 de agosto, seguindo as mesmas regras que vigoram para os restaurantes (certificado digital válido ou teste negativo).

Em declarações à Renascença, o presidente da AND diz-se satisfeito com a emenda introduzida pelo executivo e admite que ainda há "algum tempo para pensar se não fará sentido, também, abrirmos as discotecas com espaços ao ar livre".

No Conselho de Ministros desta quinta-feira, o Executivo admitiu que a reabertura das discotecas só será possível em outubro.