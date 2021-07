Covid-19. Costa anuncia fim das restrições em três fases até outubro

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Depois de nova reunião do Conselho de Ministros esta quinta-feira, o primeiro-ministro anuncia novas medidas de desconfinamento, dois dias depois da reunião com os especialistas em saúde pública no Infarmed. Costa começou por destacar que a redução do índice de transmissibilidade - agora abaixo de 1 - e o avançar do processo de vacinação permitem que o Governo passe a implementar medidas olhando para o avanço da vacinação pela população, e não mediante a matriz de risco. O primeiro-ministro prevê que, no dia 1 de agosto, mais de metade da população portuguesa esteja completamente vacinada contra a Covid-19; a 5 de setembro, prevê-se que 71% da população esteja vacinada; e, em outubro, o objetivo é que 85% da população esteja completamente vacinada.

A partir deste plano, as medidas restritivas deixam de ser planeadas por concelho e passam a ser feitas de forma geral, para todo o território nacional. Já no próximo domingo, todo o comércio, a restauração e os espetáculos culturais passam a ter horários normais (com limite das 02h00), obedecendo sempre às regras da Direção-Geral da Saúde (DGS). Também este domingo termina o recolher obrigatório nos concelhos de risco elevado e muito elevado.

Foi também anunciado que é obrigatória a apresentação de um certificado digital da Covid-19 para entrar em restaurantes e hotelaria (até agora, era apenas requerido em concelhos de risco elevado ou muito elevado), entrando também na medida os ginásios, as termas e os spas, e os casinos e bingos. O certificado também passa a ser necessário para viagens aéreas ou marítimas. E o certificado também será usado para entrar em "eventos culturais, desportivos ou corporativos com mais de 1.000 pessoas (em ambiente aberto) ou 500 pessoas (em ambiente fechados)", além de casamentos e batizados com mais de dez pessoas. O primeiro-ministro acrescentou que ainda não há decisão para os menores, para os quais ainda não foi autorizada a vacinação e, portanto, não podem ter certificado digital, e o Governo fica a aguardar por uma decisão da DGS. "Enquanto não houver decisão da DGS", esclareceu ainda, vigora a apresentação de teste negativo. Fora das medidas, para já, continuam os bares e as discotecas, assim como as festas e as romarias populares - setores que aguardavam por um eventual aliviar das medidas e autorização para abrir. Mas está prevista a abertura de bares e discotecas, com apresentação de certificado, a partir de outubro, quando 85% da população estiver completamente vacinada. Fase 1: a partir de 1 de agosto

Já a partir de domingo, o primeiro-ministro anuncia que termina a limitação horária na via pública, ou recolher obrigatório.

Os eventos desportivos passam a ter público (necessitando de cumprir as regras da DGS) e os espetáculos culturais passam de metade da lotação para 66% da lotação. Os casamentos e batizados passam a ter uma lotação máxima de 50% da lotação e serão autorizados "equipamentos de diversão segundo regras da DGS, em local autorizado pelo município". Além disso, a partir de domingo, o teletrabalho deixa de ser obrigatório e passa a "recomendado, quando as atividades o permitirem". Na ronda de respostas aos jornalistas, António Costa também esclareceu que a venda de álcool na via pública, depois das 20h00, mantêm-se proibido. Fase 2: a partir de setembro

A fase 2 deste processo de total desconfinamento arranca em setembro, quando 70% da população estiver completamente vacinada. É nesta fase que termina uma das medidas mais significativas, que tem acompanhado os portugueses e o mundo desde o início da pandemia: deixa de ser obrigatório o uso de máscara na via pública.

Os casamentos e batizados, assim como os espetáculos culturais, passam todos para uma lotação máxima de 3/4 da capacidade (75%). É também nesta fase que os transportes públicos deixam de ter um limite de lotação. Os serviços públicos, como balcões das finanças e outros serviços do Estado, também deixam de precisar de marcação prévia e passam a fazer atendimento ao público sem agendamento. Fase 4: a partir de outubro A última fase do processo de abertura total está prevista para outubro, quando as previsões apontam para que 85% da população esteja completamente vacinada contra a Covid-19. Nesta fase, os bares e as discotecas abrem finalmente as portas, depois de 17 meses com as portas fechadas. Tal como várias atividades, os clientes de bares e discotecas precisarão de certificado digital contra a Covid-19. É nesta fase também que terminam todos os limites de lotação - seja em eventos culturais, restaurantes, casamentos e batizados, entre outros eventos.

Vacinação foi crucial para combate à quarta vaga

Costa destacou que, depois de uma fase em que tanto o índice de transmissibilidade como a taxa de incidência aumentaram consideravelmente, o R(t) está agora abaixo de 1 (segundo os dados mais recentes do Governo). O PM acrescenta que a taxa de incidência também apresenta uma tendência decrescente desde o dia 22 de julho (fixa-se agora em 493,3 casos por 100 mil habitantes a nível nacional), algo para o qual "contribuiu significativamente o processo de vacinação". Apontando para os dados, o líder do Governo vincou ainda que, comparando os internamentos e os casos desta quarta vaga com a vaga anterior, o processo de vacinação foi "obviamente um contributo muito positivo para que, apesar de termos uma variante mais transmissível", o país teve menos óbitos e menos internados nos cuidados intensivos. "A pandemia não desapareceu", alerta Costa

Apesar da mensagem otimista do Governo e de referir que a calendarização destas fases foi definida pela taskforce da vacinação e, se o processo avançar mais rapidamente que o previsto, as restrições também podem ser avaliadas.