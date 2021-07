Boletim DGS. Últimas 24 horas com 3.009 novos casos de Covid-19 e 10 mortes

Veja também:

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira regista 3.009 novos caso de infeção de Covid-19 e dez óbitos.

O número de internamentos subiu nas últimas 24 horas: , passando de 934 para 954.

Os internados em UCI são mais oito de que ontem: 208.

A área de Lisboa e Vale do Tejo com 1.156 casos e a região Norte com 1.032 têm 72,7% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As mortes registadas neste boletim verificaram-se nas regiões do Algarve, Norte, Lisboa e Vale do Tejo - três em cada - e nos Açores: uma morte.