Homem desaparecido em Coimbra foi encontrado com vida junto ao Mondego

Foi encontrado junto à ponte de Casais pelas 8h30, na margem do rio Mondego, o homem de 41 anos que estava desaparecido desde a noite de segunda-feira.

“Foi encontrado com vida, fora do rio, com a roupa aparentemente molhada”, indica à Renascença o capitão Silva, comandante do Destacamento de Coimbra da GNR, acrescentando que “provavelmente terá estado dentro do rio”.

Acrescenta que o homem “está bem, mas vai ser encaminhado para os hospitais da Universidade de Coimbra uma vez que esteve um dia inteiro no exterior”.

O alerta para o desaparecimento surgiu depois de ter sido encontrado um carro com a porta aberta na chamada estrada do campo, na margem direita do rio.

Na terça-feira, mergulhadores dos bombeiros realizaram buscas no canal de rega do Mondego, à procura do homem dado como desaparecido.



Na altura, o chefe da Unidade de Mergulhadores da Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra (CBSC), Rui Pereira, referiu que o homem, residente na zona de Travanca do Mondego, concelho de Penacova, “já é reincidente" em desaparecimentos.