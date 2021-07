Covid-19. Pico da quarta vaga terá sido ultrapassado a 22 de julho

"Se olharmos para a média de casos diários, ela atingiu um valor de 3327 ao dia 22 [de julho] e, de lá para cá, já houve uma descida de cerca de 12%. Claro que, com os dados do INSA (Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge), teremos uma imagem mais precisa exatamente de quando terá sido passado", esclarece Óscar Felgueiras.

Segundo o especialista, "tudo indica que o pico já terá sido atingido", um dia depois da reunião do Infarmed com o Governo.

valores O pico da quarta vaga da pandemia terá sido ultrapassado em Portugal a 22 de Julho. É a convicção manifestada esta quarta-feira à Renascença pelo matemático Óscar Felgueiras, um dos especialistas que desenhou o plano de desconfinamento e a matriz de risco, e que colabora com a Administração Regional de Saúde do Norte no combate à pandemia.

Olhando para os dados, o matemático refere que a descida já se sente em todas as regiões incluindo, com grande probabilidade, o Norte do país, que apresentou uma média semanal acima de mil depois de Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

"As primeiras regiões a terem passado são certamente LVT e o Algarve, que apresentam, desde os valores máximos atingidos em termos de média semanal de casos, 17% de descida no caso de LVT e 19% no caso do Algarve", diz Óscar Felgueiras.

Já quanto à região Norte, "também dá ideia de ter atingido o pico". "Houve uma média diária de 1387 casos ao dia 23 e, entretanto, já baixou 9%. É provável que também tenha sido ultrapassado o pico", acrescenta.