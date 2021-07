Boletim DGS. Últimas 24 horas com 3.452 novos casos de Covid-19 e 13 mortes

O relatório mostra ainda um aumento nos internamentos em enfermaria - 934, mais seis do que ontem -, e uma estabilização do número de internados nas unidades de cuidados intensivos: os mesmos 200 de terça-feira.

A área de Lisboa e Vale do Tejo com 1.341 casos e a região Norte com 1.194 têm 73,4% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As 13 mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (7), na região Norte (5) e na região Centro (1).

Incidência nacional continua a subir e Rt desce

A taxa de incidência nacional de infeções pelo vírus SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias subiu para os 428,3 casos, e o índice de transmissibilidade desceu em todo o território.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional da Saúde Doutor Ricardo Jorge, assinala-se que a taxa de incidência nacional subiu hoje dos 427,5 casos verificados na segunda-feira para os 428,3 casos.

No continente, este indicador estabilizou, registando o mesmo valor de segunda-feira, ou seja 439,3 de infeção por SARS CoV 2 por 100 mil habitantes.