​“Onde a vacina avança, recua o vírus”, diz Marcelo

“Onde a vacina avança, recua o vírus”, declarou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a reunião desta terça-feira com especialistas no Infarmed, em Lisboa.



Marcelo Rebelo de Sousa relacionada o alívio das restrições com o sucesso e o progresso do processo de vacinação contra a Covid-19.

Em preparação para o período depois do verão, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que "a vacinação é chave na vida dos portugueses e o ritmo de vacinação tem sido excecional".



"Eu agora também estou, como diz o senhor primeiro-ministro, um bocadinho irritantemente otimista", admitiu o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa sai do encontro com especialistas, na sede do Infarmed, "mais otimista, com todas as precauções".

"Os portugueses têm de ajudar um bocadinho, porque os especialistas já ajudaram muito nesta sessão, no sentido de mostrarem a sensibilidade ao processo em curso. Agora, os portugueses têm que ajudar um bocadinho também e penso que saímos daqui com uma esperança reforçada que se chama vacinação", sublinhou.

Na reunião desta terça-feira, os especialistas propuseram mudanças na matriz de risco, um plano para aliviar as restrições e a vacinação de adolescentes arranca a 14 de agosto.