Novo aumento de internados, em dia com seis mortes e 2.316 casos de Covid-19

O número de casos ativos voltou a descer. São menos 2.741 infeções em comparação com o boletim de segunda-feira.

Há mais dois pacientes em unidades de cuidados intensivos (UCI). O número de internamentos em UCI atinge agora as 200 camas.

Nos hospitais estão internados 928 doentes com Covid-19, são mais nove pessoas no espaço de um dia.

Um total de 5.051 pessoas recuperaram da doença e há agora menos 457 contactos de vigilância. Não havia tantos recuperados desde 13 de março, quando quase 6.500 pessoas ficaram livres da doença.

Em relação à matriz de risco, a incidência nacional está nos 427,5 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. No continente é de 439,3 casos por 100 mil habitantes.

O índice de transmissibilidade (Rt) mantém-se nos 1,04 a nível nacional e em Portugal continental.

O Norte volta a ser, esta terça-feira, a região do país com mais novos casos de Covid-19. São mais 920 infeções e uma morte no espaço de um dia.