Marcelo "irritantemente otimista" antes de o Governo analisar alívio de restrições

“Onde a vacina avança, recua o vírus”, declarou o Presidente da República, durante a reunião desta terça-feira com especialistas no Infarmed, em Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa confessa estar "irritantemente otimista" numa semana em que o Governo vai decidir o eventual alívio de restrições no quadro da pandemia de Covid-19.



Marcelo Rebelo de Sousa relacionada o alívio das restrições com o sucesso e o progresso do processo de vacinação contra a Covid-19.

Em preparação para o período depois do verão, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que "a vacinação é chave na vida dos portugueses e o ritmo de vacinação tem sido excecional".



"Eu agora também estou, como diz o senhor primeiro-ministro, um bocadinho irritantemente otimista", admitiu o Presidente da República, dirigindo-se para António Costa, que estava na primeira fila do auditório do Infarmed.

Marcelo Rebelo de Sousa sai do encontro com especialistas e responsáveis políticos "mais otimista", mas "com todas as precauções".



"E penso que saímos daqui com uma esperança reforçada que se chama vacinação mas que se chama em geral este encontro virtuoso entre o contributo dos especialistas e o entendimento desse contributo por parte dos decisores políticos, nomeadamente o Governo", concluiu.