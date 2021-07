Governo disponibiliza 6 milhões para escolas comprarem máscaras

O Ministério da Educação anunciou esta terça-feira que disponibilizou cerca de seis milhões de euros para as escolas comprarem máscaras e outros materiais e equipamentos de proteção individual contra a Covid-19.

Desde o início da pandemia que o Governo assegura a distribuição de máscaras nas escolas, e vai fazê-lo novamente no próximo ano letivo.

Em comunicado, a tutela revelou que disponibilizou uma verba de cerca de seis milhões de euros para as escolas voltarem a comprar para o 1.º período este e outros equipamentos, incluindo também produtos de limpeza e desinfeção. .

Ainda que o uso de máscara não seja obrigatório para os mais novos, este valor prevê a aquisição de máscaras em número suficiente para incluir os alunos do 1.º ciclo, como já tinha acontecido em março deste ano, acompanhando assim a recomendação da Direção-Geral da Saúde. .

Na nota da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), que já foi enviada às escolas, são detalhados os materiais a que os seis milhões de euros se destinam: três máscaras para cada aluno, professor e funcionário, luvas e aventais para os assistentes operacionais, e desinfetante.

"A disponibilização gratuita, a alunos e profissionais, de máscaras e outros equipamentos de proteção individual, bem como de produtos de desinfeção e limpeza – nomeadamente luvas e aventais laváveis e solução antissética de base alcoólica – insere-se no conjunto de medidas de prevenção e mitigação do risco de transmissão da Covid-19, que têm permitido garantir a segurança do espaço escolar", sublinha a tutela.