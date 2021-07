Ex-ministro da Saúde. Progressos na vacinação permitem devolver mais liberdade e esperança

Veja também:

Em dia de reunião no Infarmed sobre a situação da pandemia, a generalidade dos especialistas considera que algumas das restrições podem ser removidas. É o caso das restrições no horário dos restaurantes ao fim de semana.

O ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, especialista em saúde pública, defende que o progresso da vacinação já permite devolver mais liberdade aos cidadãos e à economia. “Felizmente as vacinas têm mostrado que funcionam e temos visto isso na queda muito significativa dos óbitos e da gravidade dos casos. Com a vacinação a avançar está na altura de devolver a esperança às pessoas, mas também de deixar que a economia retome o seu caminho.”

Quanto às alterações que podem ser aplicadas, o ex-ministro da aponta o fim das máscaras obrigatórias na rua, a eliminação das restrições aos horários do comércio e o regresso do público ao desporto.

“É fundamental deixar a economia libertar-se e trabalhar a questão da testagem, mas facilitando a prática dos testes e não passando essa responsabilidade para os agentes económicos”, começa por defender, acrescentando que “até final de agosto é um bom mês para progressivamente aproximarmos de um quadro de normalidade. e ao mesmo tempo devemos aproveitar este período para um exercício de pedagogia junto daqueles que ainda oferecem resistência à vacinação”.

Adalberto Campos Fernandes considera importante acompanhar a evolução dos internamentos hospitalares, mas diz que não vale a pena dramatizar a situação ou perpetuar uma pressão psicológica sobre as pessoas e sobre os agentes económicos.

“Tenho uma expetativa muito positiva não só que a matriz tenha um ajustamento, mas também que se defina um plano – com base na ciência, no conhecimento e no bom senso.” Segundo o antigo ministro, “temos de abrir as escolas em setembro e ter um arranque a seguir ao verão tão normal como possível”.

