CP antecipa perturbações para os passageiros a partir desta quarta-feira

A CP admite eventuais perturbações na circulação de comboios, em todos os serviços, a nível nacional, entre 28 de julho e 15 de setembro, devido às greves na empresa e na Infraestruturas de Portugal.

Em comunicado, a CP refere que "por motivo de greves na CP - Comboios de Portugal e IP – Infraestruturas de Portugal, convocadas por diversas organizações sindicais, poderão existir perturbações na circulação de comboios, em todos os serviços, a nível nacional, entre 28 de julho e 15 de setembro, e com possível impacto no dia anterior e seguinte ao período de greve, a 27 de julho e 16 setembro".

As paralisações deverão afetar, sobretudo a circulação dos comboios de longo curso, Alfa Pendular e Intercidades, bem como os serviços regionais.

Na nota aos clientes, a CP informa que quem já tenha bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional e Regional, será permitido o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos, até 10 dias após a data de fim da greve, nas bilheteiras ou no site da CP, com o preenchimento do formulário online, com o envio de digitalização do original do bilhete e indicação de Nome, Morada postal, IBAN e NIF.