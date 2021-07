Ricardo Salgado passeia na Sardenha

Ricardo Salgado, que está a ser julgado na Operação Marquês por alegadamente ter desviado quase 11 milhões de euros do Grupo Espírito Santo em 2011, está a banhos na ilha italiana da Sardenha, acompanhado da família.

A notícia foi avançada pelo Porto Canal no domingo à noite, sendo também divulgada pelo “Jornal de Notícias” e o “Correio da Manhã”, a quem um grupo de portugueses enviou fotografias do antigo homem forte do BES a passear.

No domingo à tarde, Salgado caminhava sem máscara em Porto Cervo, onde terá ido visitar a filha e estará acompanhando pela mulher e por um casal.

Antes de sair do país, deu conhecimento ao tribunal de Lisboa, refere o advogado ao JN.

"Conforme informação que deu ao tribunal e em todos os processos, o meu cliente deslocou-se à Suíça para realizar exames médicos relativos a uma situação de saúde relevante e passar uns dias com a sua família próxima que não vê há cerca de um ano (filha e netos menores) na Suíça (onde vivem) e na Sardenha", explicou Francisco Proença de Carvalho.

O julgamento de Ricardo Salgado começou no dia 6 de julho, mas sempre sem a presença do arguido, que alega motivos ligados à Covid-19 para não se deslocar ao Campus da Justiça.