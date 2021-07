Douro lança passaporte para cativar turistas

Vai ser apresentado oficialmente no dia 29. O passaporte Douro surge com o slogan “Descubra e viva uma experiência única!” e visa a promoção turística dos 19 concelhos que constituem a Comunidade Intermunicipal do Douro (CIMDOURO).

O Passaporte Douro é a “ação que visa mostrar o Douro nas suas diferenças e nas suas riquezas, que elege a monumentalidade, a cultura e as gentes como o mais importante desta imensa região de patrimónios da humanidade e de incomensurável potencial no país e no mundo”, explica a CIMDOURO em comunicado.

Considerado um “projeto inédito”, visa também “impulsionar o turismo no Douro, depois do longo período de quase estagnação provocado pela pandemia da Covid-19”.

A iniciativa conta com parcerias do Instituto do Vinho do Douro e Porto e do Turismo do Porto e Norte de Portugal, entidades que a CIMDOURO entende que “conferem uma dimensão extraordinária ao Passaporte Douro e redobram a certeza de sucesso”.