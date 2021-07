Covid-19. Portugal prepara-se para aliviar restrições

Veja também:

Portugal deverá conhecer, na próxima semana, um alívio das medidas de controlo à pandemia. A informação é avançada pelo conselheiro de Estado Luís Marques Mendes, segundo a proposta dos peritos deverá ser apresentada ao Governo na terça-feira, durante a reunião no Infarmed.

“A proposta que, ao que sei, os peritos vão fazer é de acabar com as restrições horárias que existem neste momento. Não é com todas as restrições – não é acabar com a máscara nem com o distanciamento nem com a lotação nalguns estabelecimentos. Não é isso. São as limitações horárias nos restaurantes, nos teatros, nos espetáculos, nas lojas comerciais ou mesmo até também o fim do recolher obrigatório entre as 23h00 e as 5h00”, afirmou no domingo à noite, no habitual espaço de comentário na SIC.

Com este passo, o Governo deverá apostar ainda mais nos testes e nos certificados de vacinação para acesso a espaços de restauração e espetáculos.

Outra medida em cima da mesa será a aplicação de restrições em função da incidência de cada concelho, passando as limitações a ser definidas tendo em conta apenas os indicadores para todo o país.