Advogado pede libertação dos portugueses suspeitos de violação em Espanha

O advogado oficioso dos quatro portugueses suspeitos de violarem duas mulheres espanholas, de 22 e 23 anos, pediu, esta segunda-feira, a libertação dos seus clientes. O Ministério Público pediu a prisão preventiva para dois dos quatro homens.

Em declarações à comunicação social, o representante legal dos quatro detidos indica que "não há perícias médicas que indiciem violação" e que as duas alegadas vítimas "não têm lesões".

As duas jovens que acusaram quatro portugueses de violação "não estão a dizer a verdade", segundo o advogado dos portugueses.

"Contaram um filme à polícia", defende.

De acordo com o representante legal, existe um vídeo "que é uma prova determinante da inocência dos quatro portugueses". O conteúdo desse vídeo não é público.

O advogado critica o que diz ser uma condenação em praça pública dos seus clientes e alega que os quatro portugueses estão a ser tratados como terroristas.

"É uma espécie de terrorismo do machismo", afirma.

Os quatro suspeitos alegaram em tribunal, este domingo, que as relações sexuais com as vítimas foram consentidas e defenderam a sua inocência.

O Ministério Público (MP) de Gijón pediu a prisão preventiva de dois dos quatro portugueses, avançada o jornal El Comercio na sua edição online.

As duas mulheres, uma delas de Gijón e uma outra da cidade de Bergara, denunciaram a agressão sexual na esquadra policial às 06h30 de sábado, explicando que tinham conhecido um homem num bar e que viajaram com ele para a pensão onde este estava hospedado, para um encontro sexual.

Segundo o relato das vítimas, no caminho para a pensão juntou-se um outro homem e, ao chegarem à sala, encontraram dois outros portugueses que as obrigaram a manter relações sexuais com todos eles.

Posteriormente, as jovens foram transferidas para o hospital de Gijon para serem submetidas a um exame médico.

Os quatro portugueses voltam ao tribunal esta segunda-feira, para que as duas queixosas façam a identificação dos suspeitos.

Várias organizações convocaram para segunda-feira à tarde uma manifestação de protesto e indignação, em frente à Câmara Municipal de Gijón.