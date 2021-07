Temperaturas mais altas, mais humidade e precipitação. Madeira regista mais noites tropicais em 2020 do que em 2019

De acordo com a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), "na maior parte das estações meteorológicas" da região, "a temperatura média anual aumentou face a 2019".

Já no Funchal, Ponta de São Jorge, Lugar de Baixo, Caniçal e São Vicente a temperatura média anual manteve-se, enquanto na Ponta do Pargo diminuiu, indica a DREM. .

A temperatura média anual mais elevada em 2020 foi registada na estação do Lido (21,0°C) e a mais baixa no Pico do Areeiro (10,7°C). .

"No que respeita às temperaturas máxima e mínima do ar no último ano, os extremos ocorreram nas estações dos Prazeres (34,5°C em agosto) e do Pico do Areeiro (-2,2°C em novembro)", acrescenta-se no comunicado.

Em relação à precipitação, a DREM adianta que "2020 foi mais chuvoso que 2019", destacando as zonas da Ponta de São Lourenço e do Aeroporto da Madeira, onde a precipitação foi quase três vezes superior no ano passado em comparação com o ano anterior. .