De acordo com a publicação online espanhola "Republica", a polícia espanhola prendeu quatro homens portugueses como alegados autores de abuso sexual contra duas jovens de 22 e 23 anos. O crime terá ocorrido numa pensão em Gijón, no norte de Espanha.





As mulheres, de nacionalidade espanhola, terão apresentado denúncia na manhã deste sábado. Terão presumivelmente conhecido um homem num bar, seguindo de um encontro na pensão onde estava hospedado, para um encontro sexual.





De acordo com a publicação espanhola, as jovens terão relatado que outro indivíduo juntou-se ao grupo durante o percurso até à pensão e outros dois juntaram-se no final. De acordo com as vítimas, terão sido forçadas a ter relações sexuais com os portugueses.





As jovens foram transferidas para o hospital de Gijón em Cabueñes para serem submetidas a exame médico, enquanto os supostos agressores foram transferidos para a esquadra da polícia, à espera de julgamento.





Tanto o presidente da câmara de Gijón, Adrián Barbón, como a delegada do Governo espanhol nas Astúrias, Delia Losa, utilizaram as redes sociais para manifestar "absoluta condenação ao ocorrido".





"O machismo ataca e mata, é um atentado à liberdade das mulheres. A minha condenação total e absoluta pelo estupro múltiplo em Gijón, com quatro jovens presos por abusar sexualmente de duas meninas", disse o presidente asturiano.